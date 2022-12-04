Почеттино считает, что сборной Франции необходимо улучшить командную игру

Экс-рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался после победы сборной Франции над Польшей. Матч 1/8 финала чемпионата мира завершился со счетом 3:1.

«Сборной Франции необходимо улучшать свою игру. Мбаппе, Гризманн и Жиру хорошо проявили свои индивидуальные качества, но им нужно объединиться и стать командой», — заявил Почеттино BBC.

Французы прошли в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграют с победителем пары Англия – Сенегал, которая состоится сегодня, 4 декабря, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.