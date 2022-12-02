Коман: «В оставшейся части чемпионата мира Павар выложится на максимум»

Полузащитник сборной Франции Кингсли Коман прокомментировал ситуацию с игровым временем защитника Бенжамена Павара в команде Дидье Дешама. Напомним, ранее ходили слухи о том, что наставник «синих» усадил футболиста на скамейку из-за того, что его раскритиковали лидеры сборной, включая Усмана Дембеле.

«Я говорил с ним немного после игры. Я знаю, что Бенжамен много работает и очень мотивирован. Я не сомневаюсь в его уровне. Я знаю, что он будет готов к оставшейся части турнира и выложится на максимум», – сказал Коман на пресс-конференции.

Напомним, Коман и Павар также являются одноклубниками по мюнхенской «Баварии».