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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Жиру забил в падении через себя, но гол не был засчитан

04 Декабря 2022 • 19:25 Комментировать
Франция
2:0
Польша
1 1.30 X 5.10 2 11.50
2-й тайм

Продолжается матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Франции и Польши. На исходе часа игрового времени форвард Оливье Жиру замахивался на дубль – форвард поразил ворота соперника в падении через себя, но прозвучал свисток. Арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Рафаэля Варана против Войцеха Щесны. Когда Жиру наносил свой красивый удар, польский вратарь лежал на газоне.

Следить за игрой Франция – Польша во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции – на его счету 52 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Оливье Жиру
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ФРАНЦИЯ ПОЛЬША
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