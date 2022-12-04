​Жиру забил в падении через себя, но гол не был засчитан

Продолжается матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Франции и Польши. На исходе часа игрового времени форвард Оливье Жиру замахивался на дубль – форвард поразил ворота соперника в падении через себя, но прозвучал свисток. Арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Рафаэля Варана против Войцеха Щесны. Когда Жиру наносил свой красивый удар, польский вратарь лежал на газоне.

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Напомним, что Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции – на его счету 52 гола.