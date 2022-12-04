Мостовой: В матче с Францией поляки только один раз перешли центр поля

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу сборной Франции над Польшей (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

«Победа Франции была ожидаемой, потому что для Польши игра с Аргентиной уже была бедой. Сегодня у Польши был момент при 0:0, единственный момент, когда они перешли центр поля», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, полякам повезло, что они вышли из своей группы, потому что сборная Мексики показывала более интересную игру.

В четвертьфинале чемпионата мира Франция сыграет с победителем пары Англия – Сенегал.