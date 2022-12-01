Тренер сборной Польши: «Мы хотим создать проблемы Франции»

Наставник сборной Польши Чеслав Михневич в беседе с журналистами обсудил предстоящую встречу с командой Франции в рамках 1/8 финала чемпионата мира – 2022.

«Мы сыграем против сильного соперника. Франция – действующий обладатель кубка мира. Наша задача на эту игру – создать им проблемы. Многие мечтают увидеть финал Франции против Бразилии, но для начала им нужно пройти нас», - передает слова специалиста издание Lequipe.

Польша вышла в плей-офф со второго места. Французы стали победителями своего квартета.

Поединок между командами в 1/8 финала состоится в воскресенье, 4 декабря.