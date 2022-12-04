​Жиру отпраздновал установленный рекорд, став лучшим бомбардиром сборной Франции

В воскресенье Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Гол в ворота Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира стал для форварда 52-м в составе национальной команды.

Оливье Жиру отпраздновал установленный им рекорд. Нападающий продемонстрировал на камеру пять пальцев на одной руке и два пальца на другой руке, показывая количество своих голов за «трёхцветных».

Следить за игрой Франция – Польша можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Отметим, что победитель матча Франция – Польша в четвертьфинале сыграет с победителем дуэли Англия – Сенегал.