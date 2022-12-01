Фабрегас похвалил Мбаппе перед стартом плей-офф ЧМ

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Сеск Фабрегас прокомментировал игру сборной Франции на мундиале в Катаре.

«Несмотря на то, что в их составе из-за травм отсутствовали ключевые игроки, они без проблем вышли в плей-офф. У них отличная молодая команда с индивидуальным стилем каждого игрока», - цитирует Фабрегаса Footmercato.

Испанец добавил, что в прекрасной форме на чемпионате мира находится молодой форвард французов Килиан Мбаппе. И для Фабрегаса сейчас это один из лучших игроков мира.

Напомним, что во время мундиаля французы потеряли из-за травмы Люка Эрнандеса. Ещё до турнира стало известно, что с «трёхцветными» на турнир не поедут Поль Погба и Н'Голо Канте, а также Карим Бензема.

4 декабря в Катаре сборную Франции ожидает поединок против команды Польши на стадии 1/8 финала чемпионата мира. Встреча стартует в 18:00.