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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кавазашвили заявил, что Щесны помог сборной Польши выйти в плей-офф ЧМ-2022

01 Декабря 2022 • 12:42 Комментировать
Франция
...
Польша
04.12 18:00

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру вратаря сборной Польши Войцеха Щесны на групповом этапе чемпионата мира – 2022. Поляк стал единственным голкипером, который отразил уже два пенальти на текущем турнире.

«Поляки же вышли из группы, значит, вратарь сыграл прекрасно! Могу сказать, что польский вратарь помог сборной выйти из группы – это великолепно, молодец!» — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Эксперт отметил, что не касается политических моментов, а оценивает вратаря исключительно со спортивной точки зрения.

Сборная Польши заняла второе место в своей группе и вышла в 1/8 финала вместе с Аргентиной, которая заняла первую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Анзор Кавазашвили Войцех Щесны
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ФРАНЦИЯ ПОЛЬША
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