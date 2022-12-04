52-й гол - Жиру вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции

Сборные Франции и Польши встречаются между собой в третьем матче в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Французы, действующие чемпионы мира, выступают в этой игре с позиций явного фаворита, подтвердив это под конец первого тайма - Оливье Жиру выскочил на ударную позицию и заставил капитулировать оборону польской команды. Это был 52-й гол Жиру за сборную Франции, и он стал единоличным рекордсменом команды, оставив позади Тьерри Анри с 51 голом.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Польши в рамках плей-офф финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.