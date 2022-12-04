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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Кунде объяснил, почему вышел на матч чемпионата мира в цепочках

04 Декабря 2022 • 23:18 Комментировать
Франция
3:1
Польша
окончен

Защитник сборной Франции Жюль Кунде вышел на матч чемпионата мира против Польши с несколькими золотыми цепочками на шее. Только в концовке первого тайма арбитр заметил, что Кунде нарушает регламент. В итоге французу пришлось снять украшения.

После игры, завершившейся победой французов со счётом 3:1, Кунде дал объяснения по поводу случившегося.

«Я забыл, что во время матчей нельзя носить цепочки. Такого больше не повторится», - сказал Кунде, чьи слова приводит Barça Universal.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Франции, скорее всего, сыграет с Англией. К 58-й минуте матча против Сенегала англичане ведут со счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Жюль Кунде
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