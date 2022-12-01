Шишкин: «Польше в плей-офф делать нечего»

Сборная Польши с большим трудом пробилась в плей-офф чемпионата мира, и бывший игрок российской сборной Роман Шишкин считает, что Левандовски и компании просто повезло, а по игре они места в числе шестнадцати лучших сборных не заслуживали.

Шишкин уверен в том, что уже в следующем своем матче поляки проиграют и отправятся домой вслед за Бельгией.

- В плей-офф им делать совершенно нечего, они наверняка вылетят в следующем этапе. Мексиканцы, на мой взгляд, гораздо интереснее, они выглядели креативнее и больше заслуживали выхода из группы, - цитирует слова Шишкина издание «Рейтинг Букмекеров».