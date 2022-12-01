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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Шишкин: «Польше в плей-офф делать нечего»

01 Декабря 2022 • 22:18 Комментировать
Франция
...
Польша
1 1.30 X 5.30 2 12.00
04.12 18:00

Сборная Польши с большим трудом пробилась в плей-офф чемпионата мира, и бывший игрок российской сборной Роман Шишкин считает, что Левандовски и компании просто повезло, а по игре они места в числе шестнадцати лучших сборных не заслуживали.

Шишкин уверен в том, что уже в следующем своем матче поляки проиграют и отправятся домой вслед за Бельгией.

- В плей-офф им делать совершенно нечего, они наверняка вылетят в следующем этапе. Мексиканцы, на мой взгляд, гораздо интереснее, они выглядели креативнее и больше заслуживали выхода из группы, - цитирует слова Шишкина издание «Рейтинг Букмекеров». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Роман Шишкин
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ФРАНЦИЯ ПОЛЬША
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