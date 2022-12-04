Тренер сборной Польши Михневич: «Всё могло сложиться иначе, если бы мы использовали свой шанс в первом тайме»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич рассказал, что думает о поражении от Франции (1:3).

Французы открыли счёт на 44-й минуте, а во второй половине встречи забили ещё дважды. Поляки ответили лишь голом престижа в компенсированное время.

«В первом тайме у нас было несколько хороших моментов – не очень много, но мы вполне могли забить при счёте 0:0, однако вместо этого забила Франция. Очень жаль, ведь всё могло сложиться совсем иначе, если бы мы не упустили свой шанс.

Наше выступление в Катаре завершено, и я благодарен своим игрокам за игру. Мы уступили действующим чемпионам мира в достойной борьбе», – заявил Михневич после матча.