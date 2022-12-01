Уткин отреагировал на выход Польши в плей-офф чемпионата мира

Популярный российский блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на выход сборной Польши в 1/8 финала чемпионата мира. Европейцы пробились в плей-офф со второго места благодаря разнице забитых мячей.

«Поляки вышли, но как на них смотреть? Они же не просто не играют - они делают это с коллективным фэйсом Глика, который прекрасен, но там совсем ничего, что могло бы вызвать эмпатию», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Польша опередила в группе Мексику и Саудовскую Аравию, уступив первое место Аргентине. В раунде плей-офф мундиаля Левандовски и компания встретятся со сборной Франции. Матч пройдет 4 декабря.