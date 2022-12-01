Булыкин рассказал, что помогло Польше выйти в плей-офф чемпионата мира

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Булыкин, поигравший за «Локомотив» и «Динамо», высказался о выходе сборной Польши в плей-офф чемпионата мира – 2022. Команда финишировала на втором месте, обогнав Мексику и Саудовскую Аравию.

«В спорте всегда нужны отдача и везение, здесь мы это видим. Помню, когда сборная Португалии неважно играла, еле-еле вышла из группы и стала чемпионом. Фартовые они», - передает слова Булыкина издание «Чемпионат».

В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Польши встретится с национальной командой Франции. Поединок пройдет в воскресенье, 4 декабря, начало – 18:00 по мск.