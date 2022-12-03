Куман назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, какие сборные считает главным фаворитами чемпионата мира в Катаре после завершения групповой стадии.

«Для меня главным фаворитами турнира являются Бразилия и Франция. Эти две сборные очень сильны. Конечно, есть и другие хорошие команды, например, Англия, Испания, Аргентина и Нидерланды. Им тоже по силам выиграть мундиаль», - передает слова нидерландского специалиста Marca.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. В первом раунде плей-офф «трёхцветным» будет противостоять Польша. Бразилия, в свою очередь, сыграет против Южной Кореи.