Дешам считает Мбаппе лучшим игроком мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своим мнением об игре Килиана Мбаппе в победном поединке его команды в 1/8 финала чемпионата мира против Польши (3:1).

Мбаппе забил два гола в матче и вышел на первую строчку бомбардирской гонки ЧМ-2022.

«Является ли Мбаппе лучшим игроком в мире на данный момент? Я не объективен, ведь я француз, а также его тренер, но да, это очевидно. Он готовился к этому чемпионату мира. Килиан способен изменить ход матча в любой момент», - сказал Дешам в интервью RMC Sport.

В следующей стадии плей-офф французы сыграют против победителя матча Англия - Сенегал. Стартовый свисток в этой игре прозвучит 4 декабря в 22:00 по московскому времени.