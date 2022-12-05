​Кэш: «Мбаппе обжигал мне ноги»

Защитник сборной Польши Мэтти Кэш высказался о своём противостоянии с Килианом Мбаппе в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Я провёл весь день, просматривая нарезки действий Мбаппе. Я знал, что это будет тяжёлое испытание. Это самый быстрый игрок, которого я когда-либо видел. После матча я попросил у него футболу, и он не отказал, так что я в восторге.

В чём разница между планом остановить Мбаппе и реальными попытками? Разница в том, что видео я смотрел кровати, а в реальной жизни он обжигал мне ноги», - высказался Кэш, чьи слова приводит The Guardian.

Напомним, что сборная Польши проиграла Франции со счётом 1:3.