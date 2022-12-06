Аршавин: «Поляки проиграли логично»

Бывший нападающий питерского «Зенита» и российской сборной Андрей Аршавин считает, что сборная Польши заслуженно покинула чемпионат мира, проиграв французской команде, выступающей в качестве действующего чемпиона мира.

Аршавин заявил, что полякам повезло в группе, но затем французы все закономерно расставили все по своим местам. Напомним, что французы выиграли матч со счетом 3:1, выйдя в четвертьфинал - там они сразятся с англичанами.

- Да, они вышли в плей-офф, но развязка в их группе была неординарная, так тоже бывает. Зато в 1/8 все было логично. Поляки слабее французов, поэтому те и победили, - цитирует Аршавина издание Sport24.