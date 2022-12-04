​Левандовски и Крыховяк – в основе: Сборная Польши огласила состав на игру с Францией

В рамках 1/8 финала чемпионата мира - 2022 в воскресенье вечером будут играть сборные Франции и Польши. Польская команда начнёт игру в следующем составе:

Щесны, Кэш, Глик, Кивёр, Берешиньски, Крыховяк, Франковски, Шиманьски, Зелиньски, Каминьски, Левандовски.

Следить за матчем Франция – Польша во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток арбитр даст в 18:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что в четвертьфинале мундиаля победитель дуэли Франция – Польша сыграет с победителем противостояния Англия – Сенегал.