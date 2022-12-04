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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Льорис догнал Тюрама по количеству матчей в составе сборной Франции

04 Декабря 2022 • 18:33 Комментировать
Франция
1:0
Польша
1 1.30 X 5.10 2 11.50
2-й тайм

Голкипер сборной Франции Уго Льорис повторил национальный рекорд Лилиана Тюрама по количеству матчей в составе сборной Франции.

Игра 1/8 финала против Польши стала 142-й в карьере французского вратаря.

Теперь 35-летний Льорис сравнялся по этому показателю с чемпионом мира 1998 года в составе сборной Франции Лилианом Тюрамом. Нападающий Тьерри Анри занимает третье место (123).

Первый матч Льориса в футболке французской команды состоялся в 2008 году.

В данную минуту продолжается матч первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре между командами Франции и Польши. Счет в поединке по-прежнему равный - 0:0.

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Сборная Франции Уго Льорис Лилиан Тюрам Тьерри Анри
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ФРАНЦИЯ ПОЛЬША
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