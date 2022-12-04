Льорис догнал Тюрама по количеству матчей в составе сборной Франции

Голкипер сборной Франции Уго Льорис повторил национальный рекорд Лилиана Тюрама по количеству матчей в составе сборной Франции.

Игра 1/8 финала против Польши стала 142-й в карьере французского вратаря.

Теперь 35-летний Льорис сравнялся по этому показателю с чемпионом мира 1998 года в составе сборной Франции Лилианом Тюрамом. Нападающий Тьерри Анри занимает третье место (123).

Первый матч Льориса в футболке французской команды состоялся в 2008 году.

В данную минуту продолжается матч первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре между командами Франции и Польши. Счет в поединке по-прежнему равный - 0:0.