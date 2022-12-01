Щесны рассказал, кто в сборной Польши остановит Мбаппе

Страж ворот сборной Польши Войцех Щесны поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Франции в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Конечно, Франция является фаворитом этого матча. Это одна из сильнейших команд этого мундиаля. Но мы приложим все силы, чтобы пройти дальше. Ключ, как остановить Мбаппе? Это я», - передает слова польского голкипера RMC Sport.

Напомним, что Польша заняла второе место в группе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией. Поляки набрали одинаковое количество очков с мексиканцами, но прошли дальше из-за лучшей разницы голов.