Газзаев: «Рано называть Мбаппе гением, так можно сказать лишь о Месси и Роналду»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. На чемпионате мира – 2022, проходящем в Катаре, 23-летний форвард отметился пятью забитыми мячами.

«Мбаппе пока рано называть гением, ему нужна стабильность. Так сегодня можно сказать лишь про Месси и Роналду», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

В рамках 1/8 финала чемпионата мира сборная Франции уверенно победила команду Польши со счетом 3:1. В этой встрече Мбаппе отметился двумя голами и результативным пасом.

В четвертьфинале «трёхцветные» сыграют против победителя пары Англия – Сенегал.