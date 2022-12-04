Джоркаефф не считает сборную Франции фаворитом чемпионата мира

Бывший чемпион мира в составе французской сборной в 1998-м году Юрий Джоркаефф внимательно следит за событиями чемпионата мира в Катаре. Однако он не считает своих соотечественников главными фаворитами чемпионата - Джоркаефф по-прежнему считает, что это сборная Бразилии.

- Бразилия - фаворит. Но у Франции есть единство, и это важно. А также есть глубина атаки, которой нет у других команд, - считает Джоркаефф, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Сборная Франции обыграла Польшу, вышла в четвертьфинал и сегодня же узнает своего соперника, сборную Англии или Сенегала