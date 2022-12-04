Дешам прокомментировал победу над Польшей в плей-офф чемпионата мира

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над поляками. Накануне французы уверенно обыграли сборную Польши – 3:1. Первый гол в составе «трёхцветных» забил Оливье Жиру, завершил победу дублем Килиан Мбаппе.

Тренер сборной Франции отметил хорошую организацию польской команды. В перерыве французы, по его словам, поменяли несколько позиций и нашли сплочённость в атаке, что и позволило достичь успеха, пишет RWC Sport.

Особой похвалы от тренера заслужил Килиан Мбаппе. Со слов Дешама, появление Мбаппе на поле способно решить многие проблемы.

Сегодня вечером мы узнаем соперника сборной Франции на стадии 1/4 финала мундиаля в Катаре. Это будет либо сборная Англии, либо сборная Сенегала.