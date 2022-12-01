Левандовски: «Это было сладкое поражение»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение своей команды в матче против Аргентины со счётом 0:2. Напомним, что несмотря на результат поединка с «бело-голубыми», поляки заработали путёвку в раунд плей-офф из-за того, что у команды лучше разница мячей, чем у Мексики.

«Это было сладкое поражение, я никогда не чувствовал подобного. Мы играли не лучшим образом, но думаю, что лучше выступим в матче с Францией», – сказал Левандовски в послематчевом интервью.

На этом чемпионате мира Левандовски отметился одним голом – это его единственный мяч в карьере на мундиалях. В нынешнем сезоне Левандовски забил 13 голов в Ла Лиге за «Барселону», благодаря чему пока является лучшим бомбардиром турнира.