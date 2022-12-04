Гризманн: «Без хорошей защиты не выиграешь чемпионат мира»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметил важность крепкой обороны и рассказал о вкладе Оливье Жиру и Усмана Дембеле.

4 декабря французы поспорят за путёвку в четвертьфинал чемпионата мира со сборной Польши.

«Атакующая игра очень важна, но не менее важно сохранять баланс и компактность, когда у вас нет мяча. Без хорошей игры в защите вы не добьётесь успеха. Жиру и Дембеле проделывают очень ценную работу без мяча, от Мбаппе требуется меньше, но для нас важно, чтобы он оставался свежим для контратак и атакующих рывков. На данный момент в нашей игре есть баланс, мы должны продолжать его поддерживать – в этом секрет успеха на таком турнире, как чемпионат мира», – заявил Гризманн на пресс-конференции.