Мбаппе заочно бросил вызов Холанну

Сборные Франции и Польши сыграли в третьем матче в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Действующие чемпионы мира забили три мяча в прошедшей игре, два из них провел Килиан Мбаппе.

Как выяснилось, теперь по количеству голов на чемпионате мира Мбаппе, который сыграл в двух чемпионатах мира, опережает всю сборную Норвегии, которая сыграла в трех чемпионата мира (1938, 1994 и 1998 год). У викингов - семь голов в общей сложности, пять из них в 1998 году, в лучшем из всех этих чемпионатов для них.

Все это, скажем так, неплохой вызов для Эрлинга Холанна, который наслаждается между делом итальянской пастой!