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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн съездил в Италию и насладился там «лучшей в мире пастой»

02 Декабря 2022 • 03:19 Комментировать

В то время как лучшие футболисты планеты меряются силами в Катаре, Эрлингу Холанну, безусловно заслуживающему места среди них, приходится развлекаться иными способами. Норвежский нападающий путешествует, в частности, он решил съездить в Италию, где был замечен в Модене - это место, где делают легендарные автомобили Ferrari. Неизвестно, решил ли Холанн прикупить себе породистого итальянского скакуна, но вот традиционная итальянская паста ему очень понравилась.

Настолько, что хозяйка заведения, в которое заглянул Холанн, была удостоена подарка от него - футболки «Манчестер Сити» с его автографом. Еще одну запись Холанн оставил на скатерти, написав «тут лучшая паста, которую я когда-либо пробовал». Через какое-то время и эта скатерть станет предметом культа и больших денег, можно в этом не сомневаться. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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