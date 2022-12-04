Рабио рассказал, ждёт ли вылета Англии и встречи с Сенегалом в четвертьфинале ЧМ-2022

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио высказался о потенциальных соперниках по четвертьфиналу катарского мундиаля.

Французы успешно преодолели стадию 1/8 финала, обыграв Польшу (3:1). Сегодня вечером определится следующий оппонент «трёхцветных» – им станет победитель противостояния Англия – Сенегал. Поединок начнётся в 22:00 по московскому времени.

«У нас нет предпочтений в этом вопросе – мы готовы встретиться с кем угодно, – отвечает хавбек «Ювентуса», цитируемый TF1. – В первую очередь мы должны сосредоточиться на себе и продолжать играть с правильным настроем, как в сегодняшнем матче», – отметил Рабио.