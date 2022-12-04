Канчельскис: «Франция с таким Мбаппе — один из главных претендентов на победу»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от игры сборных Франции и Польши на мундиале в Катаре. Накануне «трёхцветные» не оставили команде из Восточной Европы никаких шансов и прошли в четвертьфинал чемпионата мира – 3:1.

«Ожидаемая и уверенная победа сборной Франции. С таким Мбаппе эта команда — один из главных претендентов на победу в турнире», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Не побоялся эксперт назвать и будущего соперника сборной Франции в четвертьфинале катарского мундиаля. С большой вероятностью, по его словам, в соперники французам достанется команда Англии, имеющая в составе «золотую молодёжь».

Сборные Англии и Сенегала выйдут на поле в рамках матча 1/8 финала через 30 минут. Следите за событиями встречи в текстовой трансляции на Liveresult.ru.