​Левандовски сравнили со Спартаком Гогниевым

Над Робертом Левандовски вовсю шутят в социальных сетях. Дело в том, что польский нападающий радовался своему голу с пенальти, хотя было понятно, что его команда вылетает с чемпионата мира.

Роберта Левандовски российские болельщики стали сравнивать со Спартаком Гогниевым, тренирующим «Химки». В конце октября рулевой подмосковной команды бурно отпраздновал гол «Химок» с пенальти, когда счёт превратился из 6:0 в 6:1.

Напомним, что сборная Польши в 1/8 финала чемпионата мира уступила Франции с результатом 1:3. Команда Дидье Дешама продолжила путь по турнирной сетке и теперь будет ждать соперника в матче Англия – Сенегал.