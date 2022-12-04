Савичев — о чемпионате мира: «Ни одной стабильной команды»

Бывший нападающий «Торпедо» Юрий Савичев поделился впечатлениями от чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

Специалист считает, что на текущем мундиале нет явного фаворита, который стабильно мог бы добиваться побед.

«Ни одной стабильной команды. Все идут ровно: то спад, то подъём. Чемпионат мира показал: нельзя кого-то недооценивать», — цитирует Савичева «РБ Спорт».

Среди футболистов Савичев отметил французского нападающего Килиана Мбаппе, аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара, который в данный момент восстанавливается от повреждения.

Напомним, чемпионат мира продлится до 18 декабря. Действующим победителем турнира является национальная команда Франции.