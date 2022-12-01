Игроки сборной Франции раскритиковали Павара – Дешам убрал его из старта по ходу ЧМ-2022

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар утрачивает прежний авторитет в сборной Франции.

26-летний футболист сыграл в матче первого тура группового этапа против Австралии (4:1), но не впечатлил наставника Дидье Дешама, оставившего игрока в запасе в двух последующих встречах. Как информирует Sport, выступлением Павара был недоволен не только тренер, но и товарищи по сборной: игроки открыто раскритиковали представителя «Баварии», одним из критикующих был Усман Дембеле.

«Барселона» – претендент на подписание Павара, но его разногласия с Дембеле могут снизить вероятность переезда защитника в Каталонию.