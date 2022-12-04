Сычёв: «У России были бы хорошие шансы выйти из группы на чемпионате мира»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Сычёв предположил, как на чемпионате мира могла бы выступить сборная России, если бы имела возможность принимать участие в этом турнире.

По мнению эксперта, российская команда была бы способна выйти в плей-офф мундиаля.

«Учитывая тот футбол и результаты, которые показывают сборные в Катаре, у нас были бы хорошие шансы на выход из группы», — цитирует Сычёва «Чемпионат».

Напомним, весной ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах. В текущем году наша национальная сборная провела три товарищеские встречи: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).