Польский журналист: «Не считаю, что Рыбус мог бы изменить игру сборной Польши»

Польский журналист Ярослав Томчик поделился мнением о невызове защитника «Спартака» Мацея Рыбуса в состав своей национальной сборной на чемпионат мира в Катаре.

Напомним, на текущем мундиале Польша сумела дойти до 1/8 финала мундиаля, где уступила действующему чемпиону мира Франции (1:3).

Томчик считает, что Рыбус не сумел бы помочь своей команде на этом турнире.

«Не считаю Рыбуса настолько хорошим футболистом, что он мог бы изменить игру сборной Польши в Катаре», — приводит слова журналиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 33-летний Рыбус провёл в составе «Спартака» 11 матчей, отметившись в них одним забитым голом и одной результативной передачей. Ранее защитник также выступал за такие команды, как «Локомотив», «Лион», «Ахмат» и «Легия».