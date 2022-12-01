Левандовски — о матче с Францией: «Мы видели их игру против Туниса, всё возможно»

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением о предстоящей игре против Франции в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

Польский форвард признал, что «трёхцветные» являются фаворитами этого противостояния, однако отметил, что в футболе возможно любое развитие событий.

«У них отличная команда, но мы видели их игру против Туниса. Так что всё возможно. Для нас это будет большим вызовом», — приводит слова Левандовски RMC Sport.

Кроме того, Левандовски отметил, что для успешного выступления в матче против действующего чемпиона мира сборной Польши необходимо лучше действовать в нападении, чем это было в игре 3-го тура группового этапа мундиаля с Аргентиной (0:2).

Матч Франция — Польша состоится в воскресенье, 4 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.