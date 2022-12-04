​Мбаппе – в основе сборной Франции на матч с Польшей

Третью путёвку в четвертьфинал чемпионата мира будут разыгрывать сборные Франции и Польши. Рулевой французской национальной команды Дидье Дешам принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Тео Эрнандес, Тчуамени, Рабио, Гризманн, Дембеле, Мбаппе, Жиру.

Матч Франция – Польша стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что победитель дуэли Франция – Польша в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с победителем матча Англия – Сенегал.