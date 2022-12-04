Мбаппе - первый игрок в истории, который забил 8 голов на чемпионатах мира до своего 24-летия

Сборные Франции и Польши встречаются между собой в третьем матче в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Французы, действующие чемпионы мира, выступают в этой игре с позиций явного фаворита, подтвердив это двумя голами.

Сперва отличился Оливье Жиру, а затем забил Килиан Мбаппе, для которого этот гол стал четвертым на текущем чемпионате мира - и восьмым в целом, с учетом прошлого ЧМ в России. Как выяснилось, Мбаппе - первый игрок в истории футбола, который забил восемь голов в матчах чемпионата мира до того, как ему исполнилось 24 года.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Польши в рамках плей-офф финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.