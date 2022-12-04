Канчельскис считает, что сборная Франции является одним из фаворитов ЧМ-2022

Футбольный эксперт Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной Франции над Польшей (3:1) в 1/8 финала чемпионата мира – 2022.

«Абсолютно ожидаемая и уверенная победа сборной Франции. С таким Мбаппе сборная Франция — один из главных претендентов на победу на ЧМ-2022!» — заявил Канчельскис «Чемпионату».

Эксперт считает, что следующим соперником французов станет сборная Англии, этот матч станет отличной проверкой для этой команды.

Англия встретится в 1/8 финала мундиаля с национальной командой Сенегала, игра пройдет сегодня, 4 декабря, начало матча запланировано на 22:00 по мск.