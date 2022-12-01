Журналист Бош: «Гризманн не стоит даже 20 миллионов евро»

Испанский журналист Хавьер Бош оценил трансферную стоимость нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Напомним, летом 2019 года француз покинул «матрасников» и за 120 миллионов евро перешёл в каталонскую «Барселону», где так и не смог заиграть.

«Давайте говорить правду, Гризманн не стоил 120 миллионов евро. Честно говоря, он не стоит даже 20 миллионов», – написал Бош на своей странице в социальных сетях.

Летом 2021 года Гризманн вернулся в мадридский «Атлетико». Недавно матрасники выкупили француза на постоянной основе. На его счету 5 голов и 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.