Почеттино: «Сборной Франции надо прибавить в командной игре»

Сборные Франции и Польши сыграли в третьем матче в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Действующие чемпионы мира забили три мяча в прошедшем матче, поляки ответили одним, и бывший наставник парижского «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал итоги игры. Он считает, что команде Дидье Дешама необходимо прибавить в смысле командной игры.

- Сборной Франции надо прибавить в командой игре. В смысле индивидуальных действий там все хорошо - Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру. Но команда должна действовать более командно, я считаю, - цитирует слова Почеттино BBC One.