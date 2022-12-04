​Мбаппе получил награду после матча с Польшей

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ожидаемо был признан лучшим игроком матча против Польши. После финального свистка форвард получил свою награду.

Франция и Польша сразились в 1/8 финала чемпионата мира. Французы достаточно уверенно победили со счётом 3:1. Мбаппе стал автором двух голов и одного результативного паса на партнёров.

Теперь сборная Франции будет ждать имя своего соперника по четвертьфиналу мундиаля. Команда Дидье Дешама сыграет или против Англии или против Сенегала. Эти команды разыграют путёвку в воскресенье вечером, не пропустите текстовую трансляцию.