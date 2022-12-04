Дьяков: «Франция - команда без слабых мест»

Бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал исход игры между сборными Франции и Польши. Напомним, эти две команды встречались в матче 1/8 финала чемпионата мира. Триумф отпраздновали французы – 3:1.

«Франция – один из фаворитов чемпионата мира, говорил это ещё до турнира. Скорее всего, выйдут в полуфинал. Это команда, у которой нет слабых мест», - цитирует Дьякова «РБ Спорт».

Что касается сборной Польши, то экс-футболист предпочёл бы, чтобы вместо подопечных Чеслава Михневича в плей-офф прошла сборная Мексики. По его мнению, поляки показали очень тусклую и унылую игру.

Сборная Франции в четвертьфинале встретится с той командой, которая победит в очной встрече сборных Англии и Сенегала.