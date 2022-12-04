Валерий Баринов: «Фаворитами ЧМ-2022 являются Франция, Бразилия и Испания»

Народный артист России Валерий Баринов рассказал, какие команды он считает фаворитами чемпионата мира – 2022.

«Фаворитами являются Франция, Бразилия и Испания, на мой взгляд. Я болею за французов, я говорил, что они будут чемпионами и в этом году», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что говорил о чемпионских амбициях французов до того, как многие игроки сборной получили травмы, но даже сейчас они входят в число фаворитов турнира.

В 1/8 финала чемпионата мира Франция встретится с Польшей (4 декабря), Бразилия сыграет с Южной Кореей (5 декабря), а Испания — с Марокко (6 декабря).