​У Левандовски спросили, может ли он сыграть на следующем чемпионате мира

Сборная Польши вылетела с чемпионата мира, проиграв на стадии 1/8 финала Франции с результатом 1:3. 34-летний польский форвард Роберт Левандовски после игры получил вопрос о том, может ли он выступить на следующем мундиале.

«Не знаю. Для меня важно получать удовольствие от футбола. Это будет важно даже в самом ближайшем будущем», - высказался Левандовски, чьи слова приводит польский Sport.

Напомним, что после игры с французами над Робертом Левандовски принялись шутить болельщики в социальных сетях. Поводом стала радовать форварда от своего гола, несмотря на вылет сборной.

Чемпионат мира – 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде.