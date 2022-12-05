​Жиру: «Мбаппе суждено побить мой рекорд»

Оливье Жиру в воскресенье вышел на первое место по числу голов за сборную Франции. Расписавшись в воротах сборной Польши, Жиру обошёл Тьерри Анри и стал лучшим бомбардиром в истории «трёхцветных» с 52 результативными ударами.

Оливье Жиру уверен, что в довольно обозримом будущем его рекорд падёт.

«Килиан скоро меня поймает. Ему суждено побить мой рекорд. Он забил два великолепных гола [в матче с Польшей] и заслуживает этого. Мбаппе по-прежнему впечатляет», - рассказал Жиру журналистам.

Килиану Мбаппе 23 года. На текущий момент нападающий имеет на своём счету 33 забитых гола за сборную Франции.