Дешам рассказал, в чём силён Левандовски

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Польши поделился мнением о лидере команды-соперника Роберте Левандовски.

«Такого игрока нужно ограничить в движении на поле. Он отлично пользуется своим телом. Роберт использует малейший шанс», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Несмотря на все сильные стороны польского форварда, французский специалист также отметил, что акцентировать особое внимание на Левандовски «трёхцветные» не собираются.

Матч Франция — Польша состоится завтра, 4 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.