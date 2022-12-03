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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дешам рассказал, в чём силён Левандовски

03 Декабря 2022 • 14:06 Комментировать (1)
Франция
...
Польша
1 1.30 X 5.10 2 11.50
04.12 18:00

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Польши поделился мнением о лидере команды-соперника Роберте Левандовски.

«Такого игрока нужно ограничить в движении на поле. Он отлично пользуется своим телом. Роберт использует малейший шанс», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Несмотря на все сильные стороны польского форварда, французский специалист также отметил, что акцентировать особое внимание на Левандовски «трёхцветные» не собираются.

Матч Франция — Польша состоится завтра, 4 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Польши Дидье Дешам Роберт Левандовски
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ФРАНЦИЯ ПОЛЬША
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Комментарии (1)
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ARTUR
03 Декабря 2022 в 14:29
Слишком много внимания для игрока который два раза коснулся мяча за игру , он хороший нап , не более , везучий . Но он зависимый , очень сильно от команды, а значит нет в нем ничего такого , ради чего тут писаются за него .
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