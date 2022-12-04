​Президент Франции Макрон угадал счёт и даже авторов голов матча против Польши

Президент Франции Эммануэль Макрон удивил футбольный мир своим талантом прогнозиста. Макрону удалось не просто угадать счёт матча Франция – Польша, но и точно назвать авторов забитых голов.

В субботу Макрон дал интервью Le Parisien, в ходе которого сказал: «Думаю, мы выиграем со счётом 3:1. Левандовски забьёт, как и Мбаппе. Может, забьёт и Жиру, который хочет войти в историю».

Сборная Франции несколько часов назад обыграла Польшу как раз со счётом 3:1. Килиан Мбаппе оформил дубль, а до этого отличился Оливье Жиру, который стал лучшим бомбардиром в истории сборной (52 гола). За поляков гол престижа провёл Роберт Левандовски.

В 1/4 финала чемпионата мира французы сыграют с англичанами или с сенегальцами.