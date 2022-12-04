​Игрок сборной Франции вышел на матч чемпионата мира в золотых цепях

Защитник национальной сборной Франции Жюль Кунде вышел на матч 1/8 финала чемпионата мира - 2022 против Польши с несколькими золотыми цепочками на шее.

Возможно, Жюль Кунде просто забыл снять украшения перед выходом на поле. Правила ФИФА запрещают футболистам носить какие-либо украшения и аксессуары во время футбольных матчей. При этом к 38-й минуте игры французский футболист ещё не снял цепи.

Матч сборных Франции и Польши стартовал в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.