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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Батак: «Не думаю, что сборная России была бы самой слабой в Катаре»

04 Декабря 2022 • 17:01 Комментировать (1)
Франция
...
Польша
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Через 0 ч. 31 мин.

Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак поделился мнением о том, как сборная России могла бы выступить на чемпионате мира в Катаре.

Черногорец не считает, что Россия была бы самой слабой командой мундиаля, так как даже небольшие футбольные страны обыгрывают топовых соперников на этом турнире.

«Такие команды, как Австралия, Южная Корея, Япония, растут и им уже по силам обыгрывать Испанию или Германию. На групповой стадии важно было бы добиться максимальных результатов любыми способами», — цитирует Батака «РБ Спорт».

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров. Свой последний на сегодняшний день матч наша национальная команда провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Радослав Батак
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Комментарии (1)
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ингерман
04 Декабря 2022 в 17:08
ай.. ну коста-рику магли бы и абыграц если б оне вгатаря сняли.. с катаром можец бы даже нычейку сганяли.. так што нормуль магли бы выступиц.. )))
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